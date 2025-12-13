بعد عودته.. محمد صلاح يصنع فوز ليفربول ضد برايتون بثنائية بالدورى الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 ديسمبر 2025 07:33 مساءً - فاز نادي ليفربول ضد برايتون بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-26.

ليفربول ضد برايتون

وشارك محمد صلاح بديلًا في المباراة بعد اصابة الإنجليزي جو جوميز في منتصف الشوط الأول ليعود الفرعون للظهور مجددًا في صفوف الريدز.

أحرز هدفا المباراة النجم الفرنسي هوجو إيكتيكي في الدقيقتين 1، و60 على التوالي لصالح فريق ليفربول في الوقت الذي استطاع فيه محمد صلاح قيادة الريدز نحو تحقيق فوز جديد في الدوري الإنجليزي.

انفرد الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول بصدارة اللاعبين التاريخيين الأكثر مساهمة تهديفية مع نادي واحد بعد صناعته هدف الريدز الثاني ضد برايتون ف

ونجح محمد صلاح في الوصول الى المساهمة رقم 277 في تاريخه مع نادي ليفربول بعد امداده بهدف الريدز الثاني الذي سجله الفريق عن طريق اللاعب الفرنسي هوجو إيكتيكي.

واحتفل نادي ليفربول برقم محمد صلاح التاريخي مؤكدًا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "إكس" قائلاً: "يمتلك مو الآن أكبر عدد من المساهمات في الأهداف لنادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".

ترتيب الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة ارتقى نادي ليفربول إلى المرتبة السادسة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 2 وخسارة 6 مواجهات وتسجيل 26 هدفًا وتلقي 24.

بينما تواجد فريق برايتون في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 5 وخسارة مثلهم وتسجيل 25 هدفًا وتلقي 23.

ليفربول ضد برايتون

وساهم النجم المصري محمد صلاح صاحب الـ 33 عامًا في 18 هدفا أمام برايتون، بواقع تسجيل 10 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

وكان محمد صلاح نجم ليفربول قد جلس إحتياطيًا لمدة 90 دقيقة كاملة أمام ليدز يونايتد في الجولة الماضية، ثم تم إستبعاده من قائمة الريدز لمواجهة الإنتر بعد تصريحاته عقب عدم مشاركته أمام ليدز بالجولة الـ 15 من مسابقة البريميرليج.

تشكيل ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافينبرج، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي، فلوريان فيرتز.