ضبط متهم بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 ديسمبر 2025 08:27 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهر ة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية ، والترويج لنشاط الكيان عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (إقرارات وإستمارات إلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.