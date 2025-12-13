خلال دقائق.. الأكاديمية العسكرية المصرية ترسل رسائل المقبولين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 ديسمبر 2025 08:27 مساءً -

أعلنت الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، تبليغ المقبولين خلال دقائق، نتائج القبول للدفعة الجديدة من المتقدمين، وذلك عقب الانتهاء من جميع مراحل التقييم والاختبارات المقررة وفقًا للضوابط المعتمدة.

يأتي الاعلان بعد مراجعة دقيقة لنتائج الاختبارات الطبية والبدنية والنفسية والعلمية، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على الالتحاق بالمؤسسة العسكرية.

وسيتم تبليغ الناجحين عبر القنوات الرسمية المعلنة، مع توجيه المقبولين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بمواعيد الحضور واستكمال الإجراءات الإدارية في المواعيد المحددة دون تأخير.