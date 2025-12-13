مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام فى جمهورية الكونغو الديمقراطية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 ديسمبر 2025 08:27 مساءً -

تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ التطورات المتسارعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما تشهده بعض المناطق من تدهور فى الأوضاع الإنسانية يفرض تحديات عاجلة على المدنيين، وتؤكد دعمها المستمر لوحدة وسلامة وسيادة الأراضى الكونغولية.

وتشدد مصر على أهمية التهدئة ووقف أى تصعيد ميدانى على النحو الذي يسهم في خلق بيئة مواتية للحوار واستعادة الاستقرار، مؤكدة على أهمية الالتزام باتفاق واشنطن للسلام بوصفه إطاراً أساسياً لبناء الثقة وتخفيف التوتر، وضرورة تنفيذ ما نص عليه من خطوات عملية لتحقيق السلام في شرق الكونجو الديمقراطية.

كما تشدد مصر على أهمية وقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتؤكد الحاجة إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني ومنع مزيد من التدهور.

وتجدد مصر دعمها للمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة السكان المتضررين، ومساندة كل جهد يسهم في ترسيخ السلام فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.