وزير الخارجية ونظيره البلجيكي يؤكدان عمق العلاقات المصرية البلجيكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 09:31 صباحاً - أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا "ماكسيم بريفوت"، على عمق العلاقات المصرية - البلجيكية.



جاء ذلك خلال لقاء للوزيرين على هامش منتدى صير بني ياس.



وبحث الوزيران، سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتعليمي، إلى جانب التعاون في ملف الهجرة واسترداد الآثار المصرية.



كما تناول اللقاء، التطورات الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأكد الوزيران أهمية تضافر الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار