الرابط والخطوات للاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 11:23 صباحاً - حالة من الترقب لآف الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025–2026 لإعلان نتيجة القبول النهائي، وسط حالة من الترقب والانتظار.

ووفرت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، باستخدام الرقم القومي ورقم الملف الخاص بكل طالب.

وفيما يتعلق بموعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025–2026، فمن المقرر ظهورها عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الرسمي مباشرة، حيث يتم إخطار الطلاب المقبولين عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة أو من خلال الاتصال الهاتفي، بالإضافة إلى إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني.

هي خطوات الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2026؟

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنــــــــــــــــا.

- اختيار أيقونة "خدمات أكاديمية الشرطة".

- إدخال الرقم القومي ورقم الملف.

- الضغط على زر "استعلام" لمعرفة النتيجة.

وتعلن وزارة الداخلية، اليوم الأحد، نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة والضباط المتخصصين، خلال مؤتمر صحفي، تعقده بعد ظهر اليوم، وذلك للمرة الخامسة على التوالي في تاريخ وزارة الداخلية ان يكون اعلان النتيجة في مؤتمر صحفي.

ومن المقرر أن يُعلن خلال المؤتمر الصحفي، الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، حيث يتم إرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة.

نتيجة كلية الشرطة

ويُعقد المؤتمر بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور اللواء الدكتور نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، ويكون بعد اعتماد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2025- 2026والضباط المتخصصين.