ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار على تجمع يهودى بسيدنى إلى 10 أشخاص وعدد من الجرحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - أفادت وسائل إعلام أسترالية اليوم الأحد بسقوط 10 قتلى وعدد من الجرحى في إطلاق نار في منطقة شاطئ "بوندي" الشهير قرب مدينة سيدني.

وأعلنت وسائل إعلام أسترالية سقوط أحد منفذي إطلاق النار في مدينة سيدني. وفور الحادث، أعلنت السلطات الأسترالية عن عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة سيدني، ولاحقا أعلنت الشرطة الأسترالية اعتقال شخصين. وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان إن قواتها تتعامل مع عملية أمنية جارية في محيط الشاطئ. وناشدت الشرطة الجمهور تفادي ارتياد المنطقة لضمان سلامتهم ولإفساح المجال أمام الفرق المختصة للتعامل مع "حادث لا يزال مستمرا". وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي علم الحكومة "بالوضع الأمني المتدهور" في بوندي، ودعا السكان الموجودين في المحيط إلى توخي الحذر الشديد واستقاء المعلومات حصرا من قنوات الشرطة الرسمية.