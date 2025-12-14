ضبط شخص يدير كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالبحيرة للنصب والإحتيال على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى المجالات الخاصة بالتمريض والرعاية الصحية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاط الكيان عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، كتب الدراسية، عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين، إستمارات إلتحاق بالكيان، وهاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.