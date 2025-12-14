ضبط عنصر جنائى انتحل صفة طبيب ويدير عيادة تجميل "بدون ترخيص" فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم الغش التجارى وملاحقة وضبط القائمين على إرتكاب تلك الأنشطة الإجرامية، وكذا مروجيها بمواقع التواصل الإجتماعى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام عنصر جنائى مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بقدرته على إستثمار مدخراتهم فى مجال تجارة الأدوية، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى والتهرب منهم عقب ذلك، وكذا إنتحاله صفة طبيب وإدارته عيادة تجميل "بدون ترخيص" كائنة بالقاهرة، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته هاتفى محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى، مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، عدد من عبوات الفارغة لتعبئة الأدوية، وعدد من الملصقات مدون عليها علامات تجارية مختلفة.

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية، وأقر بإستخدامه لذات الأسلوب فى (10) وقائع بمختلف المحافظات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق العيادة المشار إليها.