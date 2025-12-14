احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 02:19 مساءً - أعلن اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، عن قبول 1550 طالبا من خريجي الحقوق للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وذلك عقب اجتيازهم جميع الاختبارات المقررة، وفقًا للضوابط والمعايير التي حددتها وزارة الداخلية لاختيار العناصر المؤهلة للعمل الشرطي.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، حيث أكد رئيس الأكاديمية أن عملية القبول مرت بعدة مراحل دقيقة تهدف إلى انتقاء أفضل العناصر القادرة على تحمل طبيعة العمل الأمني ومسؤولياته الوطنية، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات تمت بمنتهى الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأوضح أن الاختبارات شملت الكشف الطبي الشامل، واختبارات اللياقة البدنية، والاختبارات النفسية، إلى جانب المقابلات الشخصية، بما يضمن اختيار طلاب يتمتعون بالكفاءة البدنية والنفسية، وقادرين على استكمال الدراسة والتدريب وفقًا لأعلى المعايير المهنية.

وأشار اللواء نضال يوسف إلى أن أكاديمية الشرطة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم والتدريب، بما يواكب المتغيرات الأمنية الحديثة، ويسهم في إعداد كوادر شرطية مؤهلة علميًا وعمليًا، وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة وحماية أمن الوطن والمواطنين.

ومن المقرر أن تبدأ الأكاديمية خلال الفترة المقبلة في استكمال الإجراءات الإدارية للطلاب المقبولين، تمهيدًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، وبدء مرحلة جديدة من الدراسة والتدريب داخل أسوار أكاديمية الشرطة.