وزير العمل يستقبل وفد هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ لتعزيز التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - استقبل وزير العمل، محمد جبران، اليوم، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة، وعضوية كل من المهندس جلال القادري، والمهندس محمد زكي وكيلي اللجنة، والدكتورة مروة قنصوة أمين اللجنة.

وتناول اللقاء بحث سبل التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تشريعات العمل، وتعزيز مبادئ السلامة والصحة المهنية، ودعم منظومة التدريب المهني، بما يسهم في بناء وتنمية بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، وتدعم خطط التنمية الشاملة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتكامل بين وزارة العمل ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بما يعزز من كفاءة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل، ويرسخ معايير العمل اللائق، ويواكب متطلبات التطور الاقتصادي وسوق العمل الحديث.