تقارير اخبارية تكشف الشخص الذي تدخل لنزع سلاح أحد المهاجمين في حادث إطلاق النار بسيدنى .. من هو ؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 04:25 مساءً - قالت تقارير إخبارية إن الشخص الذي انتزع سلاح أحد المهاجمين في شاطئ بوندي في سيدني يدعى أحمد الأحمد.

وأوضحت أن أحمد الأحمد أصيب برصاصتين وهو يخضع للعلاج حاليا.

وأفادت الشرطة بمقتل 12 شخصًا على الأقل في الهجوم الذي استهدف احتفالًا بعيد الأنوار (حانوكا)، من بينهم أحد منفذي الهجوم. ونُقل 29 شخصًا على الأقل إلى المستشفى.

وأعلنت السلطات أن الحادث هجوم إرهابي.

وقال رئيس وزراء استراليا أنتوني ألبانيز، في مؤتمر صحفي الأحد: هذا هجوم مُستهدف على يهود أستراليا في اليوم الأول من عيد الأنوار، الذي كان من المفترض أن يكون يوم فرح واحتفالًا بالدين.

وأضاف قائلا: إن الشر الذي اندلع اليوم على شاطئ بوندي يفوق التصور، والصدمة والفقدان اللذان تعاني منهما العائلات هذه الليلة يفوقان أسوأ كوابيس أي إنسان. لقد سُلبت أرواح أستراليين بوحشية، وأُصيب كثيرون بجروح... قلوبنا مع من يعيشون لحظاتهم العصيبة في الساعات الأولى من الحزن.

وتابع قائلا: كما أننا نفكر في جميع المصابين الذين يتلقون العلاج، والذين نجا الكثير منهم بفضل شجاعة وسرعة استجابة شرطة نيو ساوث ويلز وفرق الإنقاذ التي هرعت لنجدتهم، فضلاً عن شجاعة المواطنين الأستراليين الذين خاطروا بحياتهم دون تردد لحماية إخوانهم.