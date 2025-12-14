رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة ومنطقة الزبالين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 05:19 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لاستعراض مقترحات تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة ومنطقة "الزبالين" بحي منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل على تطوير المناطق غير المخططة في مختلف مناطق الجمهورية، ولاسيما في محافظة القاهرة، استمرارا لنهج الدولة وجهودها التي أثمرت الانتهاء من تطوير مختلف المناطق غير الآمنة، التي كانت منتشرة على مستوى الجمهورية، على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى الحرص الشديد على متابعة تفاصيل الإجراءات التي تتخذها المحافظات المختلفة لتطوير المناطق غير الحضرية بها، ولا سيما محافظة القاهرة؛ بهدف إعادة الشكل الحضاري والجمالي لعدد من المناطق والشوارع الحيوية والخدمية بالعاصمة، والقضاء على أي ظواهر سلبية أو عشوائية.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ القاهرة عرضا حول المنطقة المحيطة بالقلعة ومنطقة "الزبالين" بحي منشأة ناصر، التي يحدها من الشمال طريق الأوتوستراد، ومن الجنوب منطقة المقطم السكنية، كما تطل شرقًا على الطريق الدائري ومحور المقطم، وغربا الكتل السكنية الداخلية لحي منشأة ناصر.

وقال الدكتور إبراهيم صابر: يصل عدد السكان في حي منشأة ناصر العاملين في مهنة فرز وجمع القمامة إلى 100 ألف نسمة تقريباً، بالإضافة إلى 15 ألف عامل، لافتا إلى محافظة القاهرة تنتج 24000 طن منها 8000 طن يتم جمعها وإعادة تدويرها في منطقة الزبالين بحي منشأة ناصر .

وخلال الاجتماع، قدم المحافظ بعض المقترحات لتطوير هذه المنطقة، ووجه رئيس مجلس الوزراء بتقديم دراسة وافية حول هذه المقترحات من جميع الجوانب الهندسية والفنية، تمهيدا للنظر فيها خلال اجتماع مقبل يخصص لهذا الشأن.