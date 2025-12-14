أجواء شتوية باردة وسحب ممطرة تضرب الوجه البحري وشمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 06:31 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين 15 ديسمبر، طقسا باردا في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

ويشهد الطقس شبورة مائية من 9:3 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فرص الأمطار

ومتوقع فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على مناطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق، و فرص أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

الملاحة البحرية ونشاط الرياح

ويشهد الطقس نشاط رياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، واضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل مطروح - الإسكندرية - العلمين . البحيرة - كفر الشيخ وسرعة الرياح من (60:50 كم/س وارتفاع الأمواج من (3.5:2.5 ) متر، واضطراب الملاحة البحرية بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (50 :60 كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2.5 ) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 20 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 20 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 19 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 23 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 24 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 24 درجة.

الصغرى 12 درجة.