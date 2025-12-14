وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونين الجدد بمصلحة الشهر العقارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - شهد اليوم الأحد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بديوان الوزارة بالعاصمة الجديدة مراسم أداء اليمين القانونية لعدد (109) عضوًا من الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قبل مباشرة أعمالهم، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين ورئيس مصلحة الشهر العقاري.

جدير بالذكر أن الأعضاء القانونيين الجُدد منقولين من وظائف المجموعة النوعية التنمية الإدارية إلى المجموعة النوعية لوظائف القانون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ويأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة العدل نحو زيادة عدد الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية لمواكبة خطتها بتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق في مختلف أنحاء الجمهورية تيسيرًا على المواطنين.