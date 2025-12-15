نائب محافظ سوهاج يشارك في إطلاق منصة GovInnovate الحكومية لدعم القدرات الرقمية بالجهاز الإداري للدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - شارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، في فعاليات حفل إطلاق منصة GovInnovate، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف دعم وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بحضور السيدة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات والسادة نواب المحافظين وممثلي كافة الوزرات.

وخلال الفاعلية، أكد نائب محافظ سوهاج أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وبناء كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو بناء حكومة رقمية ذكية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن منصة GovInnovate تمثل إضافة مهمة في مسار التحول المؤسسي الرقمي، حيث تتيح تبادل الخبرات والمعارف، وتنمية المهارات الرقمية، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري وتحقيق التميز المؤسسي.

وشهدت الفاعلية جلسة حوارية موسعة ناقشت إعداد خريطة وطنية لصناعة القدرات الرقمية للعاملين بالدولة، إلى جانب استعراض أهداف المنصة وآليات الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية.