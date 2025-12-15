الأرصاد تحذر : سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من (دمياط - بورسعيد-شمال سيناء) قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر أحياناً.

ويشهد اليوم الإثنين 15 ديسمبر، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة العظمى 20 درجة.

الصغرى 13 درجة. - الطقس فى الإسكندرية العظمى 20 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى مطروح العظمى 19 درجة.

الصغرى 12 درجة. - الطقس فى سوهاج العظمى 23 درجة.

الصغرى 10 درجة. - الطقس فى قنا العظمى 24 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى أسوان العظمى 24 درجة.

الصغرى 12 درجة.