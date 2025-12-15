وزيرة التنمية المحلية: حملات مفاجئة لقطاع التفتيش والمتابعة على حي المقطم وكفر شكر خلال شهر ديسمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 04:25 مساءً - أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء و التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال شهر ديسمبر الجاري على حي المقطم بمحافظة القاهرة ومركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية ، لمراجعة أداء المراكز التكنولوجية وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص عدد من الملفات المهمة علي رأسها التراخيص والمتغيرات المكانية و التصالح على بعض مخالفات البناء.

جاء ذلك في تقرير تلقته د. منال عوض من قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقى حول نتائج المرور الميدانى المفاجئ لفرق القطاع ، وحملات التصدي الإشغالات والتعديات علي الأرصفة بعدد من أحياء القاهرة، حيث أشار التقرير إلي أنه بالمرور علي المركز التكنولوجي لحي المقطم تم إنهاء حوالى ٥٠ % من المعاملات المتأخرة بالمركز ، كما تم متابعة منظومة التصالح والتوجيه بسرعة اتخاذ اللازم لاستيفاء الملفات والبت فيها من خلال اللجان المختصة للانتهاء منها والتواصل مع المواطنين .

واستهدفت اللجنة المرور الميداني بنطاق الحي في شارع ٩ و والهضبة الوسطي حيث تم الرصد والتصدي لعدد 3 حالات بناء بدون ترخيص أثناء مباشرة أعمال البناء ، وتم إزالة دور كامل بالطابق الخامس بالقطعة رقم ٧٠٤٩ بالحي السادس بالهضبة ، وإزالة كاملة للأعمال المخالفة أثناء إقامتها بتجاوز النسب المقررة لغرف الخدمات أعلي العقار الكائن بالقطعة رقم ٦٢١١ خلف نادي المقطم المتفرع من شارع ٩، كما رصدت اللجنة أثناء مرورها بنطاق الهضبة الوسطي عدد ٣ عقارات مخالفة لشروط الترخيص وتم وقف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعدم استفادة المخالف من المخالفة وتم التنبيه على المختصين بالحي بمطابقة جميع الأعمال المقامة .. كما تم غلق وتشميع عدد ٨ محلات لمزاولتها النشاط بغير ترخيص وتوجيهها لتصحيح الأوضاع طبقا لاشتراطات الترخيص ، كما تم رفع العديد من حالات الإشغال أثناء المرور الميداني بنطاق شارع ٩ وتم اتخاذ اللازم بالتصدي الفوري لجميع المخالفات وتحرير المحاضر وإصدار القرارات الإدارية اللازمة.

وفيما يخص المرور المفاجئ على مركز ومدينة كفر شكر لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أى مخالفات ، أوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية أنه تم مراجعة أداء المركز التكنولوجي وأسفرت نتائج الحملة عن وجود تقاعس المسئولين في متابعة تكاليف الإزالة على المخالفين بالمركز وعدم اتخاذ إجراءات قانون الحجز الإدارى مما تسبب في زيادة المديونيات بدون تحصيل في المركز ، وإكتشاف مبنى بدون ترخيص بالعقار الكائن فى منطقة بحر شارع الجيش البر الشرقى بشارع سعد زغلول وتم تنفيذ إزالة جزئية بالعقار المخالف (أرضى + 3 أدوار متكررة علوى) بتنفيذ إزالة جزئية للدور الثالث علوي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ إزالة كلية لحوائط الثالث علوى المقامة بدون ترخيص على مساحة 79 م٢ لعقار فى شارع النصر بالمدينة ، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات بالعقار الكائن بمنطقة المنشأة الكبرى بالمدينة وتبلغ مساحة العقار 82.24 م٢ وتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لأعمدة الدور الثاني علوي المخالف.

كما أوضح التقرير أنه تم تنفيذ عدد ٢ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة ، كما تم الإنتهاء من عدد 200 معاملة متأخرة عن المدد القانونية ومتوقفة بالإدارات الخلفية للمركز التكنولوجي وإنهاء عدد 126 نموذج ٨ تصالح وإخطار المواطنين بانتهاء الخدمة وتم التواصل معهم لاستلام النماذج المنتهية وتم تسليم عدد 73 نموذج للمواطنين أثناء تواجد اللجنة ، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم التعاقد مع مقاول الإزالات على مستوى المدينة مما يعيق تنفيذ إزالة المخالفات .

وفى السياق ذاته واصلت فرق قطاع التفتيش بالوزارة جهود لتنفيذ توجيهات وزيرة التنمية المحلية فى إعادة المظهر الجمالي للشارع ومنع الإشغالات والتعديات بمختلف الأحياء والمراكز والمدن بمحافظات الجمهورية المختلفة ، حيث قامت فرق القطاع بالمرور على أحياء (السلام أول – النزهة – مصر الجديدة – مدينة نصر ) بمحافظة القاهرة لمراجعة ملف النظافة للشوارع والميادين ورفع المخلفات والتصدي للإشغالات على الأرصفة والشوارع ومراجعة تراخيص المحلات والتنبيه بعدم التهاون فى أى تقصير بهذه الملفات .

وأسفرت هذه الحملات عن تنفيذ عدد من الإزالات للتعديات والبروز المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض المحلات فى عدد من الشوارع بتلك الأحياء ، كما تم تحرير محاضر غلق وتشميع وإشغال طريق لبعضها لمخالفتها للقانون ومحاضر إتلاف رصف لبعض المحلات والمطاعم وإزالة تلك التعديات.

وفي حي السلام أول تم المرور على ( محور إبراهيم العرابى خلف حديقة بدر ) وتم إزالة عشة خشبية للنباشين وإخلاء المكان من جميع المخلفات ومصادرة بعض التروسيكلات وعربات الكارو .

ومن جانبها شددت د. منال عوض ، على ضرورة استمرار حملات قطاع التفتيش والمتابعة المفاجئة على الوحدات المحلية بالمحافظات للتأكد من إنضباط العمل وتحقيق الانضباط بكافة المراكز والأحياء مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات للبناء تُرصد خلال المرور الميداني والإزالة في المهد .