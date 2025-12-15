أخبار مصرية

أمن سوهاج يُعيد حقيبة سيدة تركتها سهواً داخل سيارة أجرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 06:31 مساءً - فى إطاركشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات لفقدها حقيبة يدها وبها متعلقاتها الشخصية داخل سيارة "أجرة"  كانت تستقلها بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص"وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) وبسؤاله قرر بعثوره على الحقيبة ولم يتمكن من التوصل لمالكتها، وقدم الحقيبة وبها كافة متعلقاتها الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

