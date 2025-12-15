الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها فتح باب التقديم لشغل وظائف قيادية مهمة في الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الرعاية النفسية، ورفع كفاءة إدارة المستشفيات والمراكز المتخصصة، بما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة تواكب الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

بهذه الشروط.. وظائف حكومية شاغرة في وزارة الصحة "جهز ورقك بسرعة"

وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة لهذه التخصصات

وأشارت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن هناك العديد من الفرص الوظيفية يمكن التقديم عليها، وهي:

مدير إدارة المستشفيات بالإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

مدير عام الطب النفسي التخصصي بنفس الإدارة.

مدير عام الصيدلة، مع ضرورة شغل المتقدمين وظائف قيادية حالية في وزارة الصحة.

شروط التقديم على الوظائف

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن هناك عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في الوظائف، لضمان اختيار أفضل الكفاءات القادرة على قيادة منظومة الصحة النفسية، من بينها:

يشترط الحصول على مؤهل عالٍ في الطب والجراحة «بكالوريوس».

أن يمتلك المتقدم خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في وزارة الصحة، في وظيفة بدرجة أدنى مباشرة للوظيفة المتقدم لها.

يشترط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

أن يمتلك مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي.

تقديم السيرة الذاتية، بالإضافة إلى وثائق تثبت الخبرات المهنية والموقف من الجراحات.

طريق التقديم والمواعيد النهائية

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف لمدة أسبوعين من تاريخ صدور الإعلان، على أن يتم تقديم الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين في مقر الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في العباسية، مع وجود مقر جديد مخصص لاستقبال طلبات المتقدمين.