إبعاد تريزيجيه من التدريب بسبب إجراء علاجي بالأسنان ..و تجهيز عادل لمباراة زيمبابوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قرر إراحة محمود تريزيجيه من التدريب والمباراة بسبب إجراء علاجي بالأسنان ليفضل الجهاز الطبي منح اللاعب راحة من التدريب وودية نيجيريا المقرر لها غدا باستاد القاهرة .

إبراهيم حسن يؤكد على جاهزية تريزيجيه لمباراة زيمبابوى

وأضاف إبراهيم حسن أن تريزيجيه سيكون جاهز لمباراة زيمبابوي في ضربة البداية بأمم أفريقيا المقرر لها 22 ديسمبر في افتتاح امم أفريقيا 2025 ، مضيفا أن إبراهيم عادل تعرض لإصابة بالتواء في الأنكل مع فريقه بالدوري الإماراتي وسيكون جاهز هو الآخر لمباراة زيمبابوي .

انضمام ربيعة ومصطفى محمد ورباعى بيراميدز لتدريبات المنتخب

انضم كل من رامي ربيعه لاعب العين الإماراتي ومصطفي محمد لاعب نانت الفرنسي و رباعي فريق بيراميدز مصطفي فتحي وأحمد الشناوي ومهند لاشين ومحمد حمدي لمعسكر منتخب مصر استعدادا لودية نيجيريا غدا الثلاثاء .

حدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن موعد السفر إلي مدينة أغادير بالمغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في الخامسة مساء بعد غدا الأربعاء المقبل 17 ديسمبر الجاري.

جاء تحديد الجهاز الفني للمنتخب لهذا الموعد عقب انتهاء الفراعنة من البروفة الأخيرة أمام نيجيريا استعدادا لكأس الأمم الافريقية والتي ستقام في الثامنة من مساء غدا الثلاثاء بإستاد القاهرة.