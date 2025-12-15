الأرصاد الجوية: تدفق السحب وتوقعات أمطار بهذه المحافظات تصل للسيول

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه فى ظل المتابعة المستمرة للحالة الجوية، يستمر تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى (الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ - دمياط- بورسعيد - العريش - رفح) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد مع وجود بعض السحب على مناطق من الوجه البحرى حتى شمال الصعيد قد يصاحبها سقوط الأمطار ولكن أقل حدة ، مع أجواء باردة على شمال البلاد.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 16 ديسمبر، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

ويشهد الطقس شبورة مائية من 3-9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فرص الأمطار

ومتوقع فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، و فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ةفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء وقد تمتد بنسبة حدوث 30% تقريباً الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح واضطراب الملاحة

ويشهد الطقس نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحر

اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40 : 60 كم/س وارتفاع الأمواج من (23) متر

اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (50 : 60 كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2.5 ) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 19 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 22 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 22 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 23 درجة.

الصغرى 12 درجة.