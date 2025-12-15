مدرب جنوب أفريقيا يخمد فتنة العنصرية قبل خوض أمم أفريقيا باعتذار رسمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 09:31 مساءً - قدم هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا (بافانا بافانا)، اعتذاراً علنياً لقلب الدفاع الشاب مبكيزيلي مبوكازي، على خلفية تصريحاته السابقة التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقب تأخر اللاعب عن الالتحاق بمعسكر المنتخب.

منتخب جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا

انتقد بروس مبوكازي علناً بسبب تأخره عن موعد رحلته ووصوله متأخراً إلى معسكر بافانا بافانا، رغم منحه يومين إضافيين من الراحة إلى جانب زملائه في أورلاندو بايرتس، ما أثار جدلاً واسعاً حول نبرة التصريحات وحدّتها.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة الودية أمام غانا ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا، حرص المدرب البلجيكي على توضيح موقفه والاعتذار عمّا بدر منه، مؤكداً أن تصريحاته لم تكن بدافع عنصري أو متحيز جنسياً، بل نابعة من حرصه على مصلحة اللاعب ومسيرته.

وقال بروس: «قبل أي أسئلة، أود أن أوضح ما قيل سابقاً، ولا أرغب في مناقشته مرة أخرى. ما حدث في الأيام الأخيرة كان مؤلماً جداً بالنسبة لي، وتأثرت به عائلتي أيضاً».

وأضاف: «لعبت ودربت وعملت مع لاعبين من ذوي البشرة الملوّنة في الجزائر والكاميرون، وعلى مدار أربع سنوات في جنوب أفريقيا. يمكن لأي منهم أن يشهد على نوع الشخص الذي أنا عليه. قد يصفني البعض بالمدرب الجيد أو السيئ أو العنيد، لكن لا أحد يمكن أن يصفني بالعنصري».

وتابع بروس حديثه عن مبوكازي قائلاً: «عندما انضم إلى أورلاندو بايرتس قبل ستة أشهر، لاحظنا موهبته فوراً. تم استدعاؤه للمنتخب وأصبح لاعباً أساسياً، وتغيرت حياته بشكل مفاجئ. في هذا العمر، ومع هذا القدر من الشهرة، يحتاج اللاعب الشاب إلى توجيه حقيقي يحميه من اتخاذ قرارات خاطئة».

وأشار إلى أن بعض تصرفات اللاعب أثارت قلقه، موضحاً: «البطاقة الحمراء أمام زيمبابوي كانت من القرارات السيئة، وجعلتني أشك في أن التوجيه لم يكن كافياً. وعندما وصل متأخراً إلى معسكر المنتخب قبل أهم بطولة في القارة، كأس الأمم الأفريقية، شعرت بغضب شديد، ليس منه فقط، بل أيضاً من بعض الأشخاص الذين حاولوا تبرير الخطأ بقصص غير مقنعة».

واختتم بروس تصريحاته قائلاً: «أعترف بأن اختياري للكلمات لم يكن مناسباً، وأعتذر عن ذلك. لكنني لم أقصد أبداً، وأكرر لم أقصد أبداً، الإدلاء بأي تعليق عنصري أو متحيز جنسياً. أنا لست عنصرياً ولا متحيزاً جنسياً».

نظام بطولة أمم افريقيا

تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الرابعة على التوالي بعد زيادة العدد من 16 فريقا بداية من نسخة عام 2019. وتقام البطولة خلال الفترة بين 21 ديسمبر المقبل حتى 18 يناير 2026 فى ضيافة المغرب، ويخوض منتخب مصر مبارياته في البطولة بملعب أدرار في مدينة أغادير.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا بالمغرب

22 ديسمبر: مصر ضد زيمبابوي 11 مساء.

26 ديسمبر: مصر ضد جنوب أفريقيا 6 مساءً.

29 ديسمبر: مصر ضد أنجولا 7 مساءً.