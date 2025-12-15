حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 09:31 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعة الماضية منشور يخص مواليد الثمانينيات، يقول إن منظمة الصحة العالمية قد اعتمدت اعتبار مواليد هذا العقد ضمن كبار السن، فما حقيقة هذا المنشور؟

بداية لا يوجد مدى سني محدد وثابت لتعريفات مصطلحات "المراهقة والشباب وكبار السن"، فهي في أغلبها تتداخل وفقا للصحة الذهنية والجسدية لكل شخص، لكن عدد من التقارير التي نشرتها منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمية تسعى لوضع تعريفات أو مدى زمني تقريبي لهذه المسميات.

المنظمة وفقا لتقاريرها المنشورة على موقعها تعتبر سن الطفولة من لحظة الولادة حتى سن 5 سنوات، وتقرير أخر عن فترة المراهقة يعتبر هذه المرحلة تمتد من سن 10 سنوات إلى 19 سنة.

فيما يقول تقرير عن الشباب وتمكينهم، إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عام هم المعنيون بكلمة الشباب، في حين تحدث تقرير أخر عن تقدم السن والصحة العامة، أن الأشخاص فوق الـ 60 عام هم من يطلق عليهم كبار السن.

ووفقا لهذه التصنيفات التقريبية فإن مواليد الثمانينيات تتراوح أعمارهم الأن بين 35 و 45 عام، ما يعنى أنهم لازالوا بعيدين عن مرحلة كبار السن.