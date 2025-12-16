تعرف على موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 12:31 صباحاً - تترقب الجماهير العربية مواجهة مرتقبة تجمع منتخبي المغرب والأردن في نهائي بطولة كأس العرب 2025، بعدما قدّم المنتخبان مشوارًا قويًا ومميزًا منذ انطلاق البطولة، ليضربا موعدًا مع التاريخ على أرضية استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

تُقام مباراة نهائي كأس العرب 2025 بين منتخبي المغرب والأردن يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، على ملعب لوسيل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشوار الأردن إلي نهائي كأس العرب

وكان منتخب الأردن قد حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعد تصدره المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، في مجموعة قوية ضمت منتخبات مصر والإمارات والكويت، قبل أن يواصل عروضه القوية بالفوز على العراق في دور الثمانية، ثم تجاوز السعودية في نصف النهائي، بالنتيجة نفسها (1-0).

ويعد هذا التأهل هو الأول في تاريخ منتخب الأردن إلى نهائي كأس العرب، في إنجاز تاريخي يعكس التطور الكبير في أداء “النشامى” على الساحة العربية.

مشوار المغرب إلى نهائي كأس العرب

في المقابل، بلغ منتخب المغرب النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تصدر المجموعة الثانية متفوقًا على منتخبات السعودية وعُمان وجزر القمر، ثم حقق الفوز على سوريا بنتيجة 1-0 في دور الثمانية، قبل أن يحسم بطاقة العبور إلى النهائي بانتصار عريض على الإمارات بثلاثية نظيفة في نصف النهائي.

المغرب ضد الأردن

وتنتظر الجماهير نهائيًا ناريًا يجمع بين الطموح الأردني والخبرة المغربية، في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والحماس على لقب كأس العرب 2025.