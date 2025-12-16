قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 02:23 مساءً - أمرت النيابة المختصة بعرض 12 طفل في مرحلة KG2 على الطب الشرعي، لبيان تعرضهم للاعتداء من قبل فرد أمن داخل مدرسة بالقاهرة الجديدة.

وكان قرر قاضي المعارضات في محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس المتهم بالتعدي على 12 طفل في مرحلة KG2 داخل إحدى المدارس بالقاهرة الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت بدأت النيابة العامة التحقيق، في واقعة تعدي فرد أمن يعمل داخل إحدى المدارس بالقاهرة الجديدة، على 12 طفل من أطفال مرحلة KG2، وذلك عقب تلقيها محضرًا من أجهزة الأمن التي تمكنت من ضبط المتهم بعد شكاوى قُدمت من أولياء الأمور.

بلاغات أولياء الأمور تكشف واقعة التعدي داخل المدرسة

وتبيّن أن أولياء الأمور تقدموا ببلاغات يتهمون فيها فرد الأمن بالتعدي على أطفالهم أثناء وجودهم داخل المدرسة، وفي مناطق بعيدة عن أعين المشرفين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مسكن المتهم، وألقت القبض عليه، وتم تحرير محضرا رسميا بالواقعة.

قرارات النيابة وإجراءات التحقيق

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة، وسماع أقوال الشهود من العاملين وأولياء الأمور، إضافة إلى فحص الإجراءات الرقابية داخل المنشأة التعليمية للوقوف على ملابسات الحادث كاملاً.

كما قررت النيابة حجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث بشأن الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.