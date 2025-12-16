المتحدثة باسم خارجية الصين: علاقتنا مع مصر نموذج يحتذى به عربيا وإفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - قالت ماو نينج، المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن التعاون مع مصر يمثل نموذجا يحتذى به للعلاقات بين الصين وبين الدول العربية وكذلك الدول الأفريقية.

وقالت فى مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم إن العام المقبل يشهد الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس العلاقات الثنائية بين مصر والصين مشيرة إلى أن تلك السنوات شهدت تعاون مثمرا في شتى المجالات.

وقالت إن من أبرز محطات التعاون كان النجاح في بناء البرج الأيقوني، أطول برج في أفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك إنشاء أول قطار كهربائي خفيف في أفريقيا وأول مصنع لمخزون اللقاحات كذلك في أفريقيا.

وأشادت بالتعاون في منطقة قناة السويس التي قالت إن هناك 180 شركة صينية تعمل بها. وقالت إن هناك الكثير من الأمثلة على نجاح العلاقات المصرية الصينية.

وأعربت عن اعتقادها أن العام المقبل سيكون نقطة بداية وانطلاق للتعاون في العقد القادم وقالت إنها تتطلع للمستقبل الواعد بين البلدين.