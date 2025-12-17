"إكسترا نيوز" من الإسماعيلية: المحافظة استعدت بكامل طاقتها لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 01:25 مساءً -

قالت أسماء خليل، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» بمحافظة الإسماعيلية، إن اللجان الانتخابية بالمحافظة فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط استعدادات أمنية ولوجيستية مكثفة لضمان سير جولة الإعادة بسلاسة، موضحة أن محافظة الإسماعيلية تضم ثلاث دوائر انتخابية، يتنافس فيها ستة مرشحين على ثلاثة مقاعد، ضمن المرحلة الثانية لجولة الإعادة لاستكمال العملية الانتخابية التي بدأت في مرحلتها الأولى.

وأضافت خليل أنها تتواجد داخل نطاق الدائرة الثانية بمركز ومدينة فايد، أمام مركز ثقافة فايد، حيث يتنافس مرشحان على مقعد واحد، مشيرة إلى أن المحافظة جهزت 182 لجنة فرعية لاستقبال نحو مليوني ناخب وناخبة لهم حق التصويت، إلى جانب ثلاث لجان عامة جرى تجهيزها بالكامل بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية. وأكدت أن الخطة الأمنية شملت تأمين محيط اللجان، وتنظيم الحركة المرورية، مع وضع محاور بديلة لتيسير حركة السيارات.

وأشارت مراسلة «إكسترا نيوز» إلى توافد عدد من السيدات والشباب منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان، مع توفير مظلات ومناطق انتظار للناخبين، وكراسي متحركة وممرات مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، كما تم الدفع بسيارات إسعاف وفرق طبية تابعة لمديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية لتأمين العملية طبيًا. وأكدت أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقَ أي شكاوى حتى الآن، في ظل متابعة مستمرة من محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن عبر الشبكة الوطنية الموحدة وأنظمة المراقبة.