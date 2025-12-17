من جنوب سيناء.. مراسل "إكسترا نيوز" يرصد انطلاق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 01:25 مساءً -

قال محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من محافظة جنوب سيناء، إن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت اليوم وسط استعدادات أمنية ولوجيستية مكثفة، حيث تشمل الإعادة 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد فردي، وهي المقاعد المتبقية من المرحلة الثانية للعملية الانتخابية، والتي تُجرى على مدار يومين متتاليين.

وأوضح عادل خلال رسالة على الهواء، أن محافظة جنوب سيناء تضم دائرة انتخابية واحدة تدخل جولة الإعادة، وهي الدائرة الثانية، التي تشمل مدن طور سيناء، ورأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، لافتا إلى أن الكتلة التصويتية لهذه الدائرة تُقدَّر بنحو 68 ألفًا و283 ناخبًا وناخبة، موزعين على 9 لجان فرعية، جرى تجهيزها بالكامل لاستقبال المواطنين، بواقع 5 لجان في طور سيناء، ولجنتين في رأس سدر، ولجنة واحدة في كل من أبو رديس وأبو زنيمة.

وأشار إلى أن اللجان فتحت أبوابها في مواعيدها المقررة، مع تسجيل إقبال متوسط في الساعات الأولى، خاصة داخل مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بمدينة طور سيناء، مؤكدا أن الاستعدادات اللوجيستية شملت توفير مظلات، ومسارات منفصلة للدخول والخروج، ولوحات إرشادية، إلى جانب فرق طبية وسيارات إسعاف ومولدات كهرباء لضمان انتظام العملية الانتخابية.