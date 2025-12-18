الهيئة الوطنية تعلن نتيحة انتخابات الوادى الجديد فى الـ 30 دائرة الملغاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 03:35 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، التي أجريت تضمنت فى محافظة الوادى الجديد.

