كأس العرب 2025.. تأجيل مباراة السعودية والإمارات حتى إشعار آخر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 03:35 مساءً - أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية أن الحكم التشيلي كريستيان جاراي قرر تأجيل مباراة السعودية والإمارات المقامة بملعب "خليفة الدولي"، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، ببطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر، لحين إشعار آخر.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة هطول أمطار غزيرة متواصلة منذ عدة ساعات، مما دفع حكم اللقاء لتأجيل انطلاق الشوط الثاني لحين تحسن الأحوال الجوية، علماً بأن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

المباراة كانت تشهد سقوط الأمطار منذ بدايتها، إلا أن الشوط الأول قد أجري بشكل طبيعي، ليطلق الحكم صافرة الاستراحة، ويتوجه اللاعبون إلى غرفة الملابس.

وبين الشوطين، ازدادت حدة الأمطار، والتي دفعت لاعبي منتخبي السعودية والإمارات، للتحدث مع حكم المباراة، بشأن صعوبة اللعب في تلك الأجواء، الأمر الذي دفع الجميع للعودة إلى غرفة الملابس، حيث كانوا يستعدون لإجراء عمليات الإحماء، قبل بداية الشوط الثاني.



مشوار السعودية والإمارات في كأس العرب 2025



تمكن منتخب السعودية من عبور مرحلة المجموعات بعدما حل ثانيًا في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، عقب فوزه على عمان بهدفين مقابل هدف، ثم على جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتلقى خسارة وحيدة أمام المنتخب المغربي بهدف دون مقابل، وفي الدور ربع النهائي، تجاوز "الأخضر" نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "لوسيل".

على الجانب الآخر يسعى منتخب الإمارات هو الآخر إلى حصد المركز الثالث، بعد أن تلقى خسارة قاسية أمام المنتخب المغربي بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي.

وقدم منتخب الإمارات مشوارًا متقلبًا في مرحلة المجموعات، حيث جمع 4 نقاط، عقب خسارته أمام الأردن بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل مع مصر بهدف لمثله، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

وفي الدور ربع النهائي نجح منتخب الإمارات في إقصاء حامل اللقب المنتخب الجزائري بركلات الترجيح بنتيجة (7-6)، عقب التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي، ما عزز آماله في المنافسة على اللقب، قبل أن تتوقف مسيرته أمام المغرب في الدور نصف النهائي.