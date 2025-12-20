النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 08:19 مساءً -

وافق النائب العام على رفع اسم علاء احمد سيف الاسلام عبد الفتاح حمد وشهرته ( علاء عبد الفتاح )من قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب محاميه.

نفذت النيابة العامة حكم الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بدر المنعقدة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، ومحمود محمد زيدان، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، الصادر فى يوليو الماضى برفع اسم الناشط علاء عبدالفتاح من على قوائم الإرهاب وانهاء ما يترتب عليها من آثار بالمنع من التصرف فى أموال وكذا المنع من السفر.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى يوليو الماضى قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة (1) "الأولى" جنائي بدر المنعقدة بمقر مأمورية استئناف بدر المشكلة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، ومحمود محمد زيدان، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، برفع اسم الناشط علاء عبدالفتاح من على قوائم الإرهاب وانهاء ما يترتب عليها من اثار بالمنع من التصرف فى اموال وكذا المنع من السفر.