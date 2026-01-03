النائب العام يجري زيارة إلى نيابة استئناف طنطا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 11:19 مساءً - أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح اليوم، زيارة إلى نيابة استئناف طنطا، وذلك بحضور اللواء/ أشرف الجندي محافظ الغربية، والمستشار/ ماجد جبران رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، والأستاذ الدكتور/ محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا، والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الغربية.

وخلال الزيارة، وقع السيد المستشار النائب العام والسيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة طنطا بروتوكول تعاون بين النيابة العامة والجامعة، في إطار دعم أوجه التعاون المؤسسي بين جهات العدالة والمؤسسات الأكاديمية، وتعزيز التكامل في مجالات التدريب والبحث العلمي وبناء القدرات.

وعقب ذلك، استقبل سيادته أسر المتوفين من أعضاء وموظفي النيابة العامة بمحافظة الغربية، مؤكدًا حرص النيابة العامة على دعم أبنائها، والوفاء بحقوقهم، وترسيخ قيم التضامن والرعاية الإنسانية.

واختتمت الزيارة بلقاء موسع مع السادة أعضاء نيابة استئناف طنطا والسادة موظفي النيابة، استمع خلاله النائب العام إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة العمل، وتطوير الأداء، والارتقاء بمنظومة العدالة، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.