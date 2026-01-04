آخر أيام انتخابات النواب.. بدء التصويت بجولة الإعادة فى 27 دائرة ملغاة بحكم الإدارية العليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 09:35 صباحاً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، عن بدء اليوم الثاني من التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتبدأ عملية الاقتراع فى جولة الإعادة بالـ 27 دائرة التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 10 محافظات، وذلك بعد حسم 3 دوائر منهم المقاعد من الجولة الأولى ليكون عدد الدوائر التي تشهد جولة إعادة 27 دائرة انتخابية، ويتم التصويت يومي السبت والأحد 3 و 4 يناير في الداخل، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في هذه الدوائر يوم 10 يناير.

وتضمنت نتيجة الجولة الأولى للدوائر الملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، فوز 9 مرشحين وإجراء الإعادة على 49 مقعدا بين 98 مرشحا.

جاءت تفاصيل نتائج انتخابات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، التي أجريت فى 10 محافظات، حسم دائرتين منهم من الجولة الأولى وهم الجيزة والخارجة والأقصر، ليكون إجمالي الدوائر التي تشهد إعادة 27 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 98 مترشحًا علي 49 مقعدًا.

نتائج الانتخابات فى محافظة الجيزة

- دائرة الجيزة: فوز هشام محمد بدوي

- دائرة البدرشين فوز كلا من نادر الخبيري - محمد رشاد حمزة وإعادة بين أبو بكر غريب - محمود سيد أبو زيد

- دائرة بولاق الدكرور فوز كلا من علي خليفة - محمد إسماعيل وإعادة بين كلا من حسام المندوه -عربي زيادة

- دائرة العمرانية الإعادة بين محمود لملوم - سيد زغلول - دكتور جرجس لاوندي - محمد على

- دائرة الهرم إعادة بين كل من محمد سلطان - وسيم كمال مخلوف - عبد الفتاح خطاب - أحمد الجابري

- دائرة أول أكتوبر فوز أحمد الشناوى - وإعادة بين أيمن أبو العلا - أحمد جبيلي

- دائرة منشأة القناطر فوز ياسر عرفة وإعادة بين كلا من علي سماح - مجدي الطويل - طارق الطويل - محمد الديب - محمد عبود - ناصر مقلد

نتائج الانتخابات فى محافظة الفيوم

دائرة سنورس إعادة بين طه عبد التواب - حمادة سليمان - ربيع أبو كمال - حازم فايد - منجود الهوارى - حمد دكم

نتائج الانتخابات فى محافظة المنيا

- دائرة أول المنيا إعادة بين علي بدوى - أحمد حسين الصياد -سيد أبو بريدعة - محمد شكل مقلد -علاء السبيعي -أندرو أبو بيلاطس.

- دائرة مغاغة اعادة بين كلا من العمدة محمود عبد الحفيظ - حمادة حلبي - حسين غيتة - إيهاب عبد العظيم - محمد فرغلي - إيهاب خالد - مصطفى منتصر غزاوي - أبو الفتوح الشحات.

- دائرة أبو قرقاص إعادة بين بين كلا من مجدي سعداوي - حازم فاروق - حسين أبو زيد - مصطفى التوني.

- دائرة ملوي إعادة بين كلا من العمدة وائل - محمد مصطفى -أسامة عبد الشكور - بهاء عبد الغني -حازم الدروي - الحاج رياض عبد الستار

- دائرة دير مواس إعادة بين كلا من علاء قدري - أشرف أبو المكارم

نتائج الانتخابات فى محافظة الوادى الجديد

- دائرة الخارجة فوز مصطفي يسري معاذ

- دائرة الداخلة إعادة بين تامر عبد القادر - مصطفي السنوسى

نتائج الانتخابات فى محافظة الإسكندرية

- دائرة أول المنتزه إعادة بين هشام الرحماني -عطا سليم

نتائج الانتخابات فى محافظة سوهاج

-دائرة البلينا إعادة بين كل من محمود أبو الخير - نور أبو ستيت - محمد حسن عصمت - وفقى المدنى.

نتائج الانتخابات فى محافظة أسيوط

- الدائرة الأولى ومقرها قسم أول أسيوط، تجرى الإعادة بين كل من

محمد حمدي دسوقي، عبد الرحمن أبو لبدة، علاء سليمان، أسامة مرسي، صابر عبد الغني، جميل الحظ

- الدائرة الثانية ومقرها القوصية

إعادة بين كلا من إبراهيم نظير، يونس الحاجر، محمد عبد الجواد، راشد أبو العيون، أحمد إبراهيم العياط، عصام سمير، محمود قرشي، حمادة عقد العواض

-الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تيج.

إعادة بين كلا من محمد جمال شاكر، أحمد ايمن هريدي، عمران أبو عقرب، محمد رشوان

نتائج الانتخابات فى محافظة أسوان

دائرة أول أسوان إعادة بين شرعي محمد صالح - مدحت المنصوراوى

دائرة نصر النوبة إعادة بين محمد هلال دهب - شعبان إسحاق

دائرة أدفو اعادة بين محمد أبو الخير -الشاذلي الزعيم

نتائج الانتخابات فى محافظة الأقصر

- دائرة الأولى الأقصر فوز عبد الرحمن بشاري

- دائرة القرنة إعادة بين علاء الغزالي -عبد الستار محمد رضا

- دائرة إسنا إعادة بين أحمد رمضان إبراهيم - أحمد أبو سوة

نتائج الانتخابات فى محافظة البحيرة

- دائرة المحمودية إعادة بين خالد أبو أحمد - محمد عباسي

- دائرة حوش عيسى إعادة بين عصام الصافى - ممدوح جاب الله

- دائرة الدلنجات إعادة بين محمد الدامى - محمود الكومى

- دائرة كوم حمادة إعادة بين عاصم مرشد - محمد سمير بلتاجى - محمد عمار - سامي زيدان