مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 09:35 صباحاً - يستقبل مجلس النواب اليوم الأحد، النواب المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب 2026/ 2031 بنظامي الفردي والقائمة وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية، حسبما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس.

ترتيب استقبال النواب لاستخراج كارنيهات العضوية ترتيب استقبال النواب لاستخراج كارنيهات العضوية وبحسب مجلس النواب ترتيب استقبال النواب سيكون كالتالي، يوم الأحد استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (القاهرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية)، ويوم الإثنين 5 يناير 2026 استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (الغربية- كفر الشيخ- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج)، والثلاثاء 6 يناير 2026 استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- الأسكندرية- البحيرة- مطروح).