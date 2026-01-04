حدث منذ قليل .. اعتقالات ومداهمات إسرائيلية فى الضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 09:35 صباحاً - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بـ الضفة الغربية تخللها اقتحام المنازل، والتنكيل بأصحابها وتخريب محتوياتها.

وبحسب وكالة سند لللأنباء، أعاد جيش الاحتلال اعتقال الشاب قسام دلني عقب اقتحام منزله في قرية قيره قضاء سلفيت وهو محرر منذ عدة أسابيع.

ماذا فعلت قوات الاحتلال في مخيم بلاطة؟ كما واعتقل جيش الاحتلال شاب عقب مداهمة منزله في حي البالوع بمدينة البيرة في رام الله. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شاب خلال اقتحامها بلدة بيت إيبا غرب المدينة ، فيما مزق جنود الاحتلال صور الشهداء خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي المدينة.