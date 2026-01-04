بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإطلاع الرأي العام على تفاصيل آخر أيام جولة الإعادة في انتخابات البرلمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 11:27 صباحاً - بدأ منذ قليل، مؤتمر غرفة العمليات المركزية ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لإطلاع الرأى العام على بدء آخر أيام الاقتراع بجولة الإعادة بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

تجرى جولة الإعادة فى 27 دائرة من أصل 30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك لاختيار 49 نائيا من اصل 98 مرشحا يخوضون تلك الجولة فى 10 محافظات موزعة كالتالي:

1- محافظة الجيزة إجمالي الدوائر الانتخابية: 6 إجمالي المقاعد: 10 الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين) الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور) الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه) الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر) الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

2- محافظة الفيوم إجمالي الدوائر الانتخابية: 1 إجمالي المقاعد: 3 الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس) 3- محافظة المنيا إجمالي الدوائر الانتخابية: 5 إجمالي المقاعد:13 الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا) الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه) الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص) الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى) الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

4- محافظة أسيوط إجمالي الدوائر الانتخابية: 3 إجمالي المقاعد: 9 الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط) الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية) الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج) 5-محافظة الوادي الجديد إجمالي الدوائر الانتخابية: 1 إجمالي المقاعد: 1 الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله) 6- محافظة سوهاج إجمالي الدوائر الانتخابية: 1 إجمالي المقاعد: 2 الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

7- محافظة الأقصر إجمالي الدوائر الانتخابية: 2 إجمالي المقاعد: 2 الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة) الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا) 8- محافظة أسوان إجمالي الدوائر الانتخابية: 3 إجمالي المقاعد: 3 الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان) الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة) الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو) 9-محافظة الإسكندرية إجمالي الدوائر الانتخابية: 1 إجمالي المقاعد: 1 الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

10محافظة البحيرة إجمالي الدوائر الانتخابية: 4 إجمالي المقاعد: 5 الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه) الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى) الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات) الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حمادة)