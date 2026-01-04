"سعر الذهب في مصر ثابت اليوم مع إجازة الصاغة واستقرار الأونصة عالميًا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 03:31 مساءً - وفقًا لأحدث البيانات، سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 4 يناير 2026 لم يتغير، حيث سجلت الأسعار كالتالي:

عيار 24: 6703 جنيه

عيار 21: 5865 جنيه

عيار 18: 5027 جنيه

الجنيه الذهب: 46920 جنيه.

خلال الربع الثالث من عام 2025، سجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية 4.4 طن، منخفضة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي بلغت 5.1 طن، وأيضًا أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 التي كانت 5.7 طن.

أما مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال نفس الفترة، فقد بلغت 5.6 طن، مرتفعة بنسبة 5% عن الربع الثالث من 2024 الذي سجل 5.3 طن، لكنها أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 البالغة 5.9 طن.