ضبط سيدة من المنصورة للاحتيال على المواطنين عبر السوشيال ميديا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 04:25 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بمواقع التواصل الإجتماعى .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (إحدى السيدات) تخصص نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بتوفير ملابس ومستحضرات تجميل بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة" والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم حجز عبر وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة دون الوفاء بذلك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ("لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة المنصورة أول بمحافظة الدقهلية) ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.