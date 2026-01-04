الرئيس السيسى يستقبل وفد فيفا فى إطار الجولة الترويجية لكأس العالم.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 04:25 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأتي في إطار جولة كأس العالم، والتي تمثل رحلة عالمية تاريخية تمر عبر 30 دولة و75 محطة مختلفة حول العالم، حاملة معها كأس العالم الأصلي، وتُعد هذه الجولة جزءً من الاحتفال بمرور عشرين عاماً على تنظيم “جولة الكأس” بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة كوكاكولا، المنصة الدولية للترويج لبطولة كأس العالم FIFA 2026.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى رحب بزيارة وفد الفيفا إلى مصر، مؤكداً أن اختيار مصر لتكون المحطة الثانية لجولة كأس العالم يعكس مكانتها على خريطة الأحداث الرياضية العالمية، ويمثل فرصة مهمة لتعزيز السياحة الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتعزيز التفاعل الجماهيري مع الفعاليات العالمية الكبرى.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعرب عن تقديره لعقد اللقاء مع الرئيس، مشيدين بما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متطورة، وخبرات تنظيمية كبيرة في استضافة البطولات والفعاليات الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن تطلعه لأن تحقق النسخة القادمة من كأس العالم نجاحاً كبيراً، خاصة مع كونها الأكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة، متمنياً أن يحقق المنتخب المصري لكرة القدم نتائج إيجابية، وأن تستضيف مصر مستقبلاً بطولة كأس العالم لكرة القدم.