وزارة الداخلية تكشف حقيقة اختفاء شخص بالغربية: مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 05:19 مساءً - بالنسبة لما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بإختفاء أحد الأشخاص نتيجة سؤاله عن نجل شقيقته الذى توفى داخل أحد أقسام الشرطة بالغربية خلال شهر أكتوبر الماضى.

بالفحص تبين أن الشخص المذكور تم ضبطه وفقاً لإجراءات مقننة لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين (بالسجن 10 سنوات فى جناية "تزوير"، وبالحبس سنة فى جنحة "تبديد")، وأن الإجراءات التى إتُخذت حياله تمت وفق صحيح القانون.. وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الشائعات وإختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الرأى العام.