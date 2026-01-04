ضبط المتهم بالتعدى بالضرب على آخر بأحد الشوارع بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 05:19 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (ميكانيكى – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات بينهما حول أسبقية سحب مبلغ مالى من ماكينة الصراف الآلى بذات الشارع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.