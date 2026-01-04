الهيئة القومية للأنفاق تعلن حل مشكلة الفكة بشبابيك تذاكر المترو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 07:25 مساءً - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن التنسيق الكامل مع وزارة المالية لتوفير كافة العملات المعدنية (الفكة) اللازمة للتعاملات اليومية بمحطات المترو، لضمان سهولة حصول المواطنين على تذاكر الخطوط الثلاثة دون عوائق، وذلك ​بناءً على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

​التزام الهيئة بحقوق الركاب وآلية الشكاوى

​تؤكد الهيئة حرصها على تقديم أفضل خدمة، وتهيب بالسادة الركاب ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي موظف يتقاعس عن رد المبالغ المتبقية (الفكة). يمكنكم التواصل وتقديم الشكاوى عبر الأرقام التالية:

- ​شكاوى الهيئة القومية للأنفاق: 01023555508

- ​الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق: 16048

- ​الخط الثالث والقطار الكهربائي الخفيف (LRT): 19549

​حلول دفع متنوعة لتوفير الوقت والجهد

​بهدف تخفيف الزحام في أوقات الذروة، توفر الهيئة بدائل متعددة ومتطورة لسداد قيمة الرحلات، تشمل:

- ​الاشتراكات: (شهرية وموسمية).

- ​المحفظة الإلكترونية: بطاقات قابلة للشحن.

- ​الوسائل التكنولوجية: ماكينات بيع التذاكر الآلية (TVM).

- ​الدفع البنكي: تتوفر خدمة الدفع بالفيزا (Visa) في جميع مكاتب التذاكر والاشتراكات بالخطين الأول والثاني.