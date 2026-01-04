الرياض - كتبت رنا صلاح - أجرى الدكتور بكري سعيد، مدير الإدارة الصحية في بنها، جولة تفقدية شملت عدة وحدات صحية في محافظة القليوبية، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وقد رافقه في الجولة دكتور نشوى سنوسي مديرة التفتيش الصيدلي بالإدارة، وذلك بهدف الاطمئنان على التزام العاملين بالدوام الإداري وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

صحة بنها تستمر في تنفيذ الجولات الرقابية للوقوف على سير العمل وجودة الخدمات الصحية

تضمنت الجولة زيارة المركز الطبي ببنها ومركز رعاية الأمومة والطفولة رقم (1)، حيث قام الدكتور بكري سعيد بالتحقق من مستوى الخدمات الصحية، ومتابعة أداء الأطقم الطبية، مع التأكيد على أهمية عدم تعطل تقديم الخدمات للمواطنين. كما تم التركيز على الانضباط الإداري للعاملين والعبء الملقى على عاتقهم لضمان توفر الخدمات الطبية بشكل مستمر.

في سياق متصل، شملت الزيارة مكاتب الصحة لمراجعة سير تطعيمات الأطفال، مع التركيز على تطعيم الالتهاب الكبدي الوبائي. وقد تم التحقق من التزام الفرق الطبية بسلسلة التبريد وسلامة حفظ الأمصال، بما يحقق حماية الأطفال حديثي الولادة من الأمراض الخطيرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة لتأمين الصحة العامة.

كما قام الدكتور بكري بتفقد غرفة الطوارئ ومرافق الاستقبال، حيث اطمأن على جاهزية المكان للتعامل مع الحالات الطارئة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية. وتم التأكيد على سرعة الاستجابة للمرضى، مما يساهم في تقديم رعاية طبية عاجلة وفعالة.

امتدت الجولات الرقابية إلى متابعة خدمات تنظيم الأسرة، حيث تم التأكد من تقديم الاستشارات الطبية للسيدات، وهو ما يدعم جهود الدولة في تنظيم الأسرة والحفاظ على صحة الأمهات والأطفال. وواصل مسؤولو الإدارة الصحية ببنها التأكيد على التزامهم بإجراء هذه الجولات بشكل دوري، خاصةً خلال العطلات، لضمان جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.