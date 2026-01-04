القاضي أحمد بندارى: انتخابات النواب أطول استحقاق دستورى امتدت جولاته 99 يومًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 10:29 مساءً - قال القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، " إلى أبناء مصر وأصحاب أقدم دولة مركزية ذات كيان سياسي موحد في التاريخ الإنساني أتوجه إليكم اليوم، وقد أصبحنا على بُعد ساعات من الانتهاء من عملية الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددي، إذ يعد هذا الاستحقاق الانتخابي هو الأطول منذ إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات قبل نحو 9 سنوات، استحقاق امتدت إجراءاته ومراحله وجولاته، لتصل إلى 99 يوما وذلك منذ صدور القرار بدعوة الناخبين للانتخاب في 4 أكتوبر الماضي وحتى إعلان نتيجة آخر جولاته في 10 يناير الجاري".

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، "لقد أثبت المصريون مجدداً خلال الأيام الماضية، أن وعيهم الكبير هو البوصلة التي توجه سفينة الوطن نحو الاستقرار والرفعة وأن إرادتهم - المستمدة من هذا الوعي - لا تعرف الكلل ولا يتسرب إليها الملل، وفي هذا السياق المهم يجب ألا يغيب عن أذهاننا، أن إجراء هذا الاستحقاق، مع تعدد جولاته وتفاصيلها، ما كان أن يُكتب له النجاح الا في ظل استقرار الدولة المصرية ورسوخ أركانها وتمسكها بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

وأجريت جولة الإعادة فى 27 دائرة من أصل 30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك لاختيار 49 نائيا من اصل 98 مرشحا يخوضون تلك الجولة فى 10 محافظات موزعة كالتالي:

1- محافظة الجيزة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 6

إجمالي المقاعد: 10

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه)

الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام

الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

2- محافظة الفيوم

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 3

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

3- محافظة المنيا

إجمالي الدوائر الانتخابية: 5

إجمالي المقاعد:13

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

4- محافظة أسيوط

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3

إجمالي المقاعد: 9

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط)

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

5-محافظة الوادي الجديد

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 1

الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله)

6- محافظة سوهاج

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 2

الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

7- محافظة الأقصر

إجمالي الدوائر الانتخابية: 2

إجمالي المقاعد: 2

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

8- محافظة أسوان

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3

إجمالي المقاعد: 3

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

9-محافظة الإسكندرية

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 1

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

10محافظة البحيرة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 4

إجمالي المقاعد: 5

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده)