القاضي أحمد بندارى: إعلان اللجان العامة بمثابة حصر عددى للأصوات والنتيجة الرسمية 10 يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 10:29 مساءً - استعرض القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، تقرير الشكاوى الواردة بغرفة العمليات من خلال الخط الساخن والتواصل مع الاحزاب السياسية، مؤكدًا أن الإعلان الذى يتم في اللجان العامة هو حصر عددي لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح في الدائرة الانتخابية وليس نتيجة، وأن إعلان النتيجة وفقاً للجدول الزمنى يوم 10 يناير الجاري بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بمعرفة القاضي حازم بدوى رئيس الهيئة.

وأضاف، "نكرر أن حضور إجراءات الفرز للمرشح أو وكيله بتوكيل رسمي يبيح له الحضور في الفرز واستلام الحصر العددي وليس يحق للمندوب الحضور أو استلام الحصر العددي، ولكل وسائل الاعلام المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتغطية الإعلامية وحضور إجراءات الفرز باللجان الفرعية وإعلان الحصر العددي باللجان العامة دون تعطيل اعمال اللجان.

واختتم قائلًأ: "إن الوعي بمفهوم وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية سيظل المحرك الأساسي لمسار العمل الديمقراطي في مصر، ولقد سبق وبدأنا - في الهيئة الوطنية للانتخابات - مساراً استراتيجياً ممتداً لتوعية الأجيال بالحقوق السياسية وأهمية المشاركة الفعالة فيها وهذا عمل نحسبه المهمة الأعظم والمسئولية الأكبر، ننوه الى أن الخط الساخن سيتوقف العمل به مؤقتا، باعتبار وجوده يرتبط بتلقي شكاوى الاستحقاقات الانتخابية، غير أنه بإمكانكم التواصل معنا، عبر العديد من قنوات التواصل الرسمية، من خلال التطبيق الإلكتروني للهيئة EG Electionالهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، والبريد الإلكتروني [email protected] والموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، والحسابات الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نتلقى من خلالها، طيلة أيام العام استفساراتكم وطلباتكم ومقترحاتكم المُقدرة والتي تساهم في الارتقاء بمستوى العمل والأداء، كل عام وحضراتكم بكل خير وبلادنا الغالية بأمن وأمان واستقرار.

وأجريت جولة الإعادة فى 27 دائرة من أصل 30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك لاختيار 49 نائيا من اصل 98 مرشحا يخوضون تلك الجولة فى 10 محافظات موزعة كالتالي:

1- محافظة الجيزة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 6

إجمالي المقاعد: 10

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه)

الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام

الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

2- محافظة الفيوم

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 3

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

3- محافظة المنيا

إجمالي الدوائر الانتخابية: 5

إجمالي المقاعد:13

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

4- محافظة أسيوط

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3

إجمالي المقاعد: 9

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط)

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

5-محافظة الوادي الجديد

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 1

الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله)

6- محافظة سوهاج

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 2

الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

7- محافظة الأقصر

إجمالي الدوائر الانتخابية: 2

إجمالي المقاعد: 2

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

8- محافظة أسوان

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3

إجمالي المقاعد: 3

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

9-محافظة الإسكندرية

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 1

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

10محافظة البحيرة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 4

إجمالي المقاعد: 5

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده)