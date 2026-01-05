بتهمة النصب.. ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لممارستهم أعمال الدجل والشعوذة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 01:25 مساءً - فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين وآخرين "يحملون جنسية بعض الدول" والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتهم على العلاج الروحانى وقيامهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة ، والترويج لنشاطهم الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (5 هواتف محمولة ، عملات أجنبية مقلدة ، عدد 6 قطع بلاستيكية ذهبية اللون تشبه السبائك الذهبية) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأضافوا بتحصلهم على العملات المقلدة من عميلهم سيئ النية (أحد الأشخاص "مقيد الحرية على ذمة قضية تزويرعملة").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق