ضبط (99) ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 01:25 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (99250) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1408) سائق تبين إيجابية عدد (53) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (754) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (103) سائق تبين إيجابية (5) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة ، وضبط عدد (13) محكوم عليهم بإجمالى (24) حكم، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.