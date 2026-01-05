الأهلي يستقبل كأس العالم في ملعب التتش ضمن الجولة الترويجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 01:25 مساءً - استقبل مسئولو النادي الأهلي، منذ قليل، النسخة الأصلية لبطولة كأس العالم فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، ضمن الجولة الترويجية التي تجوب عددا كبيرا من الدول في مختلف القارات.

جلسة تصوير رسمية لكأس العالم

وتم إقامة جلسة تصوير رسمية لمسئولي النادي الأهلي ونجوم الفريق الأول والجهاز الفني والإداري والطبي برفقة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الكأس بقيادة الأسطورة الإيطالية كانافارو.

وتأتي هذه الجولة قبل انطلاقة منافسات البطولة المقررة إقامتها بين يونيو ويوليو من العام الحالي فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى تاريخيا.

وتأهل المنتخب المصري للمشاركة في البطولة المرتقبة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية على مدار التصفيات الأفريقية بقيادة مدربه الوطني حسام حسن ولاعبه الأسطوري محمد صلاح المتألق بين صفوف ليفربول الإنجليزي.

ويستعد فريق الأهلي، بقيادة المدير الفني ييس توروب، لخوض مباريات عديدة في مختلف البطولات التي يشارك بها، وذلك خلال شهر يناير من عام 2026. ويواصل الأهلي مشواره في كأس الرابطة بمواجهة صعبة أمام فاركو في الجولة السادسة من المسابقة القارية.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

- الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً.

- الأهلي ضد طلائع الجيش، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً.

- الأهلي أمام طلائع الجيش، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً.

- الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً.

- الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً.

- يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً.