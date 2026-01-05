محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لبحث تنظيم المنظومة وتعظيم الموارد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 01:25 مساءً - ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع اللجنة العليا للإعلانات، لبحث عدد من ملفات تنظيم منظومة الإعلانات بنطاق المحافظة، بما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري، ويسهم في تعظيم الموارد المالية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مدى إمكانية منح تراخيص جديدة للمساحات الإعلانية، إلى جانب دراسة التظلمات المقدمة من بعض المعلنين، فضلًا عن طرح مواقع إعلانية جديدة بعد دراستها فنيًا وقانونيًا، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم وتعظيم العائد الاقتصادي للمحافظة.

كما تناول الاجتماع بحث عدد من الطلبات المقدمة من المعلنين بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة، وذلك في إطار تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في منح التراخيص، ووفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

وشدد محافظ الجيزة، خلال اللقاء، على عدم السماح بقبول أي إعلانات تحجب الرؤية البصرية لمسارات الطرق والمحاور المرورية، أو تؤثر سلبًا على عوامل الأمان والسلامة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والمرورية والجمالية المعتمدة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تستهدف إحكام السيطرة على منظومة الإعلانات بما يحقق الصالح العام، مشيرًا إلى أن تطوير هذا الملف يأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين الصورة البصرية للمحافظة، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، مع الالتزام الكامل بالقانون.

وخلال الاجتماع، كلف المحافظ بمتابعة منظومة التحصيل، والتأكد من تحصيل مستحقات الدولة أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، مع استمرار المراجعة الدورية للتراخيص القائمة.